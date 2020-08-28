«Барселона» хочет продать Месси «Манчестеру Сити» за €280 млн

https://static.news.ru/photo/98bae56a-ea8a-11ea-bb79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daisuke Nakashima/Global Look Press

«Барселона» предложила «Манчестер Сити» купить аргентинского нападающего Лионеля Месси за €280 млн.

По словам информированного источника, также испанский клуб готов обсудить вариант с обменом игроками и доплатой со стороны англичан, передаёт Mirror.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола договорился о встрече с Лионелем Месси.

В минувший вторник, 25 августа, появилась информация о том, что Месси уведомил «Барселону» о желании расторгнуть действующий контракт. Ряд СМИ утверждает, что футболист хочет перейти именно в «Манчестер Сити». Вероятными претендентами на аргентинца также являются французский ПСЖ и итальянский «Ювентус».

Дебют Месси в составе первой команды «Барселоны» состоялся в 2004 году. В составе клуба футболист выиграл 10 раз чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны. Он также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.