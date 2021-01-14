«Аталанте» не нужен Миранчук»: в Италии до сих пор сомневаются в футболисте

Дебютные матчи за футбольный клуб «Аталанта» стали козырными для российского полузащитника Алексея Миранчука. В противостоянии с «Кальяри» в рамках Кубка Италии россиянин отметился двумя голами (засчитали только один). А ведь ещё в декабре футболист сидел в глубоком запасе! Поможет ли удачная игра Миранчука против «Кальяри» закрепиться в команде, отвечает известный итальянский журналист, инсайдер Танкреди Палмери.

Ещё месяц назад многие говорили о том, что Миранчук зря уехал в «Аталанту». Да, заветная Европа, да, возможные перспективы, но какой во всём этом смысл, если футболист зависает на лавке итальянской команды? Два гола (один в дебютном матче Лиги чемпионов, второй — во время дебюта в Серии А) не избавили Миранчука от статуса резервиста. А ведь во время отъезда из «Локомотива», где он был непросто железным футболистом основного состава, но и лидером, была уверенность, что если Алексей быстро адаптируется к новым условиям, то со стороны тренера команды препятствий не будет.

В российских СМИ перед отъездом Миранчука активно продвигалась идея того, что он отправляется в «Аталанту» на место Йосипа Иличича, который, столкнувшись с некоторыми трудностями личностного характера, может потерять место в основе. Да и то обстоятельство, что главным инициатором трансфера Миранчука является сам главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, в очередной раз убеждало нас в хороших шансах россиянина быстро влиться в ряды итальянского клуба.

Но не получилось. Иличич оказался в порядке, и никакие семейные драмы и возраст не сбавили его настрой, а Гасперини в очередной раз показал себя прагматиком: ради российского полузащитника он не стал отказываться от своих принципов как в построении игры, так и в философии в целом. Как итог, за 4,5 месяца Алексей появился на поле 10 раз (выходил только с замены), провёл там в сумме 160 минут и отметился двумя голами. За свою «сверхрезультативную» игру он получил от итальянских СМИ прозвище Призрак.

Однако «призрак» сумел дать достойный ответ своим недоброжелателям. Очередной дебютный матч — на этот раз в Кубке Италии — обернулся для российского полузащитника успехом. Мало того, что футболист наконец появился в стартовом составе «Аталанты» в игре против «Кальяри», так ещё и отметился двумя голами. Правда, гол, забитый на четвёртой минуте, рефери отменил, сославшись на офсайд. Но это обстоятельство нисколько не повлияло на настрой Алексея. К концу первого тайма он всё-таки открыл счёт во встрече. Таким образом, Миранчук забил уже третий гол за «Аталанту».

Стоит отметить, что он был активен практически на протяжении всего матча. Особенно удачным выдался у российского полузащитника первый тайм. Разгонял атаки, создавал моменты — не единожды имел возможность отметиться ещё одним и даже несколькими голами. Его нацеленность на результат была видна невооружённым глазом.

Алексей Миранчук Lm/Ettore Griffoni/Global Look Press

Удачный перформанс вызвал, наконец, положительную реакцию среди итальянской публики. Одно из ведущих итальянских изданий La Gazzetta dello Sport, то самое СМИ, которое называло Миранчука Призраком, признало российского полузащитника лучшим игроком кубкового матча с «Кальяри». Миранчук получил оценку 7,0.

Хорошую игру футболиста отмечает и авторитетный итальянский журналист Танкреди Палмери.

Когда Миранчук выступает, он всегда показывает шоу. Он никогда не появлялся на поле как человек, который находится вне команды. Очевидно, ему нужна последовательность, непрерывность. Это непросто сделать, потому что на той позиции, где он играет, «Аталанта» имеет несколько опций. Итальянские фанаты, которые видели его в деле, довольны его игрой, но от Миранчука ждут большего, — сказал журналист в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Положительные оценки от местных журналистов — это хорошо, но ещё лучше постоянная игровая практика. Получил ли её Миранчук после матча с «Кальяри» — вот главный вопрос.

Скажем прямо: шансов немного. Ещё до матча тренер отмечал, что будет прибегать к ротации, так как сейчас у команды очень плотный график — необходимо давать передышку игрокам основы. Именно этими соображениями было вызвано поведение Миранчука в стартовом составе в игре с «Кальяри». Более того, несмотря на очень активную и результативную игру в первом тайме, его заменили на Иличича на 69-й минуте. Да, во втором тайме футболист немного «наелся», но спокойно мог доиграть до конца, однако тренер не позволил. В таком случае, каковы перспективы Миранчука в «Аталанте»?

Сам Гасперини уже отметил, что российский игрок имеет потенциал, чтобы в будущем сменить Иличича на позиции. В будущем — возможно, но на данном этапе, по мнению итальянского журналиста, Миранчук не нужен команде.

Уверен, что Гасперини удовлетворён тем обстоятельством, что Миранчук отметился уже несколькими голами и всегда играет отчаянно. Возможно, в феврале Алексей будет выступать больше. Но в целом «Аталанте» не нужен Миранчук. Только по той причине, что команда участвует в трёх турнирах, в нём есть необходимость. Из четырёх человек на позиции он стоит последним в очереди. Впрочем, всё покажет игра, — сказал он.

Очевидно, что коуч «Аталанты» ещё не готов целиком положиться на Миранчука. Если мы и будем видеть футболиста, то только в играх, где необходима ротация. Однако ему не стоит расстраиваться и уж точно падать духом. Чем больше спортсмен будет проявлять себя также, как с «Кальяри», тем скорее пробьёт себе дорогу в основу.