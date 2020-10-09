Арбитр Карасёв, судивший дерби ЦСКА и «Спартака», заболел коронавирусом

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Коронавирус обнаружен у футбольного судьи Сергея Карасёва.

Информацию об этом представил ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Последний тест на коронавирус Сергея Карасёва дал положительный результат, — следует из сообщения РФС.

Карасёв должен был судить матч группового этапа Лиги наций между сборными Нидерландов и Боснии и Герцеговины. Теперь российская бригада заменена на румынскую во главе с Иштваном Ковачем.

В сентябре 2020 года Карасёв являлся главным арбитром московского дерби между ЦСКА и «Спартаком» (3:1).

Ранее NEWS.ru писал, что центровой баскетбольного клуба «Зенит» Антон Пушков и защитник команды Остин Холлинз получили положительные тесты на коронавирус, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Как уточняется, в настоящее время заболевшие находятся на самоизоляции. В ближайшее время будут проведены повторные тесты для подтверждения заболевания.