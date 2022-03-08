Английская футбольная премьер-лига ушла с российского ТВ

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Английская футбольная премьер-лига разорвала контракт с российским сервисом Okko и ушла с телеэкранов страны, сообщается на официальном сайте турнира. Контракт был разорван в одностороннем порядке, решение поддержали все 20 клубов лиги.

АПЛ потеряла из-за этого решения около $8 млн — столько Okko платил в год за покупку трансляций. Кроме того, АПЛ намерена отправить $1,2 млн на поддержку жителей Украины.

25 февраля стало известно, что финал футбольной Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о проведении специальной военной операции на Украине.