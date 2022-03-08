Английская футбольная премьер-лига ушла с российского ТВ

Английская футбольная премьер-лига ушла с российского ТВАнглийская футбольная премьер-лига разорвала контракт с Okko и ушла с российского ТВ
Английская футбольная премьер-лига разорвала контракт с российским сервисом Okko и ушла с телеэкранов страны,
АПЛ потеряла из-за этого решения около $8 млн — столько Okko платил в год за покупку трансляций. Кроме того, АПЛ намерена отправить $1,2 млн на поддержку жителей Украины.
25 февраля стало известно, что финал футбольной Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о проведении специальной военной операции на Украине.