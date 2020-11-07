Айза Анохина заявила, что сборной России поможет мастерство Дзюбы

https://static.news.ru/photo/45c3c792-222e-11eb-9490-fa163e074e61_660.jpg Айза Анохина Фото: aizaanohinaa/instagram.com

Популярный блогер Айза Анохина возмутилась отстранением действующего капитана Артёма Дзюбы от ближайших сборов сборной России. По её мнению, решение главного тренера команды Станислава Черчесова, продиктованное скандальным видео, несправедливо.

Дзюба не нарушил ни одного закона, не выложил видео сам! Это его частная жизнь, и он имеет право делать всё, что он хочет! — написала Анохина на своей странице в Instagram.

Она добавила, что футбол является командным видом спорта, а значит, члены сборной России «обязаны поддержать своего капитана, а не топить его дальше вместе с тренером».

Верните Дзюбу в игру!!! — призвала Анохина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Артём Дзюба после победы над «Краснодаром» со счётом 3:1 записал видеообращение из-за нового скандала с его участием. В ролике форвард поздравил всех с победой и назвал матч «самым непростым в карьере», сравнив это с адом. Он добавил, что проходит непростой путь. Тем не менее игрок «сине-бело-голубых» признался, что надеется прожить достойную жизнь.