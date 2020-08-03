Глава Крыма заработал за год в три раза меньше жены

Доход главы Республики Крым Сергея Аксёнова за 2019 год составил 4,3 млн рублей, а его жены Елены — 14,7 млн рублей. Согласно налоговой декларации, по сравнению с 2018 годом доход Аксёнова вырос на 1,4 млн рублей, а его супруги — на 1,7 млн рублей.
Как
Как писал NEWS.ru, обанкротившийся депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер, задекларировавший 4 копейки дохода за 2019 год, живёт на иждивении супруги, с которой официально состоит в разводе. Об этом сообщили в свердловском Заксобрании. Народный избранник прославился после того, как посоветовал россиянам «поменьше питаться», когда ему пожаловались на повышение цен. Уточняется, что при этом Гаффнер продолжает проживать с супругой и тремя несовершеннолетними детьми. В их пользовании находятся четыре квартиры: 66,6 кв. м, 239,2 кв. м, 201,7 кв. м и 80 кв. м площадью. Свою декларацию о годовом доходе в 4 копейки депутат комментировать отказался.
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