Глава Крыма заработал за год в три раза меньше жены

https://static.news.ru/photo/e5db6b76-d57c-11ea-accb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доход главы Республики Крым Сергея Аксёнова за 2019 год составил 4,3 млн рублей, а его жены Елены — 14,7 млн рублей. Согласно налоговой декларации, по сравнению с 2018 годом доход Аксёнова вырос на 1,4 млн рублей, а его супруги — на 1,7 млн рублей.

Как следует из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства, в собственности Аксёнова нет объектов недвижимости и транспортных средств. В его пользовании находятся только дом площадью 577,5 кв. м и земельный участок площадью 607 кв. м. Зато его супруга владеет тремя квартирами общей площадью 146 кв. м, 11 нежилыми помещениями общей площадью 760 кв. м и автомобилем BMW 750Li xDrive. Кроме того, в её пользовании находится дом площадью 577,5 кв. м и два участка на 1,6 тыс. кв. м.

Как писал NEWS.ru, обанкротившийся депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер, задекларировавший 4 копейки дохода за 2019 год, живёт на иждивении супруги, с которой официально состоит в разводе. Об этом сообщили в свердловском Заксобрании. Народный избранник прославился после того, как посоветовал россиянам «поменьше питаться», когда ему пожаловались на повышение цен. Уточняется, что при этом Гаффнер продолжает проживать с супругой и тремя несовершеннолетними детьми. В их пользовании находятся четыре квартиры: 66,6 кв. м, 239,2 кв. м, 201,7 кв. м и 80 кв. м площадью. Свою декларацию о годовом доходе в 4 копейки депутат комментировать отказался.