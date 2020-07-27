Эксперты предрекли биткоину рекордный рост

https://static.news.ru/photo/4e02a75a-cff6-11ea-aa16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интерес к биткоину продолжает расти. По мнению экспертов, цена криптовалюты может взлететь до рекордных отметок.

Интерес никуда не пропал — люди верят в его перспективы. Мы увидим ещё рекорд цены на него, — сказал РИА Новости президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

С ним согласен глава аналитического агентства «БизнесДром», член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков. По его мнению, биткоин «обречён на рост» на фоне увеличения денежной массы в мире и роста фискального давления на участников хозяйственной деятельности во всём мире. При этом он охарактеризовал биткоин как единственную надёжную, децентрализованную и относительно анонимную криптовалюту.

В то же время эксперт предупредил, что в силу ряда обстоятельств биткоин в обозримом будущем будет сохранять высокую волатильность. В связи с этим заметный рост может сменяться серьёзными падениями.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч. Это произошло впервые со 2 июня 2020 года. В марте 2020 года аналитики активно советовали россиянам скупать биткоины из-за обвала цен на криптовалюту. Тогда он подешевел более чем на 20% и достиг отметки в $6139, а затем цена за единицу обрушилась ниже $6 тысяч.