Уходящий 2019 год оказался не очень активным и богатым на сильные колебания обменных курсов — волатильность опустилась до антирекордов, что заставило некоторых участников международного валютного рынка — таких, как, например, Commerzbank, — охарактеризовать происходящее «скукотой». Каковы итоги для основных валютных пар — в материале NEWS.ru.

Индекс доллара укрепился в текущем году на 2%, что стало возможным благодаря достаточно сильной экономике и масштабному притоку инвестиционного капитала. Дело в том, что экономика США главным образом зависит от потребительской активности населения и импортирует товары, тогда как большинство других крупных игроков ориентированы на экспорт. Именно благодаря данной отличительной особенности американская экономика остаётся сильной, несмотря на торговые войны и сокращение глобального товарооборота.

Успех укрепления доллара к корзине основных валют логичен, учитывая и высокие темпы роста экономики Штатов (более 2% за год), и сравнительно высокие процентные ставки по американским государственным облигациям (выше 1,5% в год), которые привлекали иностранных инвесторов. Однако рост доллара, во многом был обусловлен и слабостью других валют, можно сказать, что без этого дополнительно драйвера доллар в 2019 году показал бы гораздо более скромные результаты.

Главной историей здесь, можно назвать не самое заметное, но определившее динамику курса главной валютной пары (EUR/USD) событие, спад в немецкой промышленности. Европейский экономический локомотив в этом году, чуть не скатился в рецессию, вынудив Европейский центральный банк, вновь запустить масштабные стимулирующие программы, а пару евро-доллар с начала года снизиться на 3,4%, рассказал NEWS.ru главный аналитик ЦАФТ Антон Быков.

Второй по важности историей года на валютном рынке стала торговая война США и Китая. Дональд Трамп инициируя новые импортные пошлины на китайскую продукцию, сам того не желая, фактически вынуждал Народный банк Китая снижать курс юаня, для снижения негативного влияния на китайскую экономику.

Торговая война, вроде бы, благополучно закончилась торговым соглашением, но курс юаня к американскому доллару снизился на 2%. Антон Быков главный аналитик ЦАФТ главный аналитик ЦАФТ

К истории американо-китайской торговой войны, по мнению эксперта, можно отнести и динамику ряда других основных мировых валют. Австралийский и новозеландский доллар из-за ухудшения экономических перспектив КНР, одного из основных торговых партнёров, снизились в 2019 году к американскому доллару на 1,9% и 1,3% соответственно. Обратное же влияние этого конфликта было на группу защитных валют, которые пользовались повышенным спросом инвесторов в периоды эскалаций. Так, японская йена и швейцарский франк сохранили практически нулевые изменения к доллару США за прошедший год.

Ringo Chiu/Global Look Press

А вот другим странам повезло гораздо меньше: евро подешевел против доллара почти на 5% из-за падения производства и продаж основных экспортеров. Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский уверен, что в 2020 году ситуация не изменится: ЕЦБ продолжит пытаться расшевелить экономику путем денежных вливаний и отрицательных ставок, что будет способствовать дальнейшему притоку капитала в американскую валюту и активы.

В свою очередь, фунт стерлингов длительное время находился под давлением из-за неопределённости по Brexit: Великобритании придётся выстраивать все отношения с европейскими странами с нуля и по менее выгодным условиям. А недавняя победа консерваторов способствовала росту оптимистичных настроений, так как действующий премьер-министр Борис Джонсон получил необходимые инструменты для окончательного решения вопроса. Когда политическое преимущество качнулось в сторону «консерваторов», британский фунт не только смог отыграть 5% потери к доллару, но и буквально за пару месяцев перейти на положительную территорию с результатом в плюс 1,5%. Так что именно движение пары GBP/USD, можно назвать наиболее интересным и захватывающим в 2019 году, среди основных валют.

Тем не менее, в 2020 году начнётся переходный период, в рамках которого Лондону придётся окончательно согласовать все нюансы и перезаключить новые соглашения по всем торговым контрактам.

Инвесторы опасаются, что одного года для этого окажется мало, а значит процесс может растянуться. Данные переживания будут сдерживать рост стоимости фунта и в следующем году. Иван Капустянский практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum

У участников рынка растут опасения касательно возможной крупной коррекции по фондовым активам, вследствие чего растёт и спрос на традиционные защитные активы: золото и йену. Таким образом, японская валюта продолжит дорожать, вопреки всем попыткам правительства, направленным на борьбу с дефляцией.

Причина столь небольших курсовых изменений по итогам года — повышенная неопределенность и политика ФРС, которая нивелировала влияние бегства капиталов в доллар, как валюту одной из немногих экономик, которая за счёт устойчивых трат потребителей смогла «не заметить» ослабление настроений в деловых кругах.

На протяжении всего года Трамп оказывал давление на Федрезерв, чтобы тот опустил ключевую ставку до нуля и запустил программу «количественного смягчения». В итоге его пожелания в высокой степени были удовлетворены — ставка была снижена трижды, с середины октября заработал «печатный станок» (ежемесячно выкупаются казначейские векселя на $65 млрд), а в рамках аукционов РЕПО только лишь в декабре участники финансовой системы получат $0,5 трлн. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами»

Отношения доллара к мировым валютам в 2020 году

Фактор увеличения долларовой ликвидности обязательно даст о себе знать в новом году. Можно ожидать формирования тренда на ослабление американского доллара, полагает Коган. Остаётся пока неизвестным лишь сроки начала этого движения, так как техническая картина пока не исключает, что перед переходом к новой тенденции доллар ещё успеет переписать свои максимумы этого года. Темпы роста баланса американского ЦБ сейчас превышают те, что наблюдались в кризисные годы. У ФРС гораздо больше пространства для манёвров, чем у любого другого ведущего регулятора в отношении масштабов нетрадиционных стимулов.

Ослаблению доллара в 2020 году против прочих резервных валют будет также способствовать приближение новых президентских выборов. В повестке дня у демократов резкое наращивание социальных расходов, Трамп в свою очередь, намерен претворить в жизнь новое сокращение налогов, напоминает Коган. И то, и другое решение станет тяжелым бременем для бюджета, который сводится с дефицитом в $1 трлн.

Наибольший интерес, представляют перспективы главной валютной пары EUR/USD. И как это не парадоксально сейчас звучит, особенно учитывая дифференциал процентных ставок в США и еврозоне, а также разницу темпов экономического роста, в 2020 году евро может вырасти против американского доллара примерно на 5-6%, с текущего курса 1,11 до 1,17-1,18. И подходящих причин для этого, по мнению Быкова, довольно много — от ограниченного потенциала дальнейших монетарных стимулов в еврозоне и большого запаса смягчения в США, до проигрыша Трампа на президентских выборах.

С китайским юанем всё должно быть относительно спокойно, ведь соглашение между странами подразумевает и договорённости по курсам валют. А вот динамика британского фунта вновь будет зависеть от развития ситуации по выходу Великобритании из ЕС, 2020 год в этой теме должен стать определяющим, а значит определяющим и для национальной валюты, которая, вероятно, вновь будет показывать самую высокую курсовую волатильность, говорит Быков.

Перспективы швейцарского франка, в 2020 году выглядят ещё лучше, чем в 2019 году, вероятно, его курс к доллару вырастет сопоставимо с евро на 4-5%. Курс йены будет находиться под вопросом, особенно следующей осенью, когда из-за выборов президента США неопределённость на рынках достигнет своего максимума. Что касается австралийского и новозеландского доллара, то при сохранении перемирия между США и Китаем, они вслед за евро и франком могут вырасти к доллару США на 4-6%.