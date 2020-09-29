Долги россиян по кредитам впервые с 2016 года превысили триллион рублей

https://static.news.ru/photo/2e18d108-0282-11eb-a7f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём просроченных более чем на 90 дней долгов россиян побил рекорд конца 2016 года.

Как сообщает Life со ссылкой на данные Центробанка, в августе объём таких долгов увеличился на 5,3%, а к 1 сентября превысил объём в один триллион рублей.

Количество «плохих» кредитов у россиян к началу сентября увеличилось на 0,2 процентных пункта, что составило 5,4%. Такой показатель был зафиксирован в начале 2019 года.

За август объём розничных кредитов вырос на 1,9%. К началу сентября, по данным регулятора, их объём составил 18,8 трлн рублей.

NEWS.ru писал, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции россияне в возрасте до 25 лет стали чаще брать необеспеченные кредиты. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй. Аналитики считают, что высокий уровень безработицы может обречь многих людей на кредитную кабалу. В наибольшей степени выросли займы молодых людей у микрофинансовых организаций, которые обладают большей лояльностью, чем банки.