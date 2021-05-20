ЦБ назвал угрозы при удалённом открытии счёта

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Использование видеосвязи для удалённого открытия банковского счёта несёт существенные угрозы, среди них — подделка паспорта, применение технологии DeepFake (подмена изображения человека), использование профессионального грима. Такие риски назвал ЦБ в отзыве на законопроект Ассоциации банков России (АБР), в котором предлагается возможность удалённого открытия счёта для выдачи ипотечных кредитов, сообщает РБК.

В настоящий момент мы продолжаем работу с заинтересованными участниками рынка по поиску приемлемых решений, которые позволят сделать сервисы видеоидентификации безопасными, надёжными и удобными, — заявили в ЦБ.

В Минфине и Росфинмониторинге дали АБР аналогичные отзывы, перечислив схожие риски. При этом в Минфине отметили, что для развития механизма удалённой идентификации правительство совместно с ФСБ и ЦБ планирует эксперимент по самостоятельной регистрации физлицами своих биометрических данных в Единой биометрической системе, развитием которой сейчас занимается «Ростелеком».

Ранее сообщалось, что в ближайшем будущем у киберпреступников особой популярностью будут пользоваться схемы мошенничества с применением фальшивых видео, на которых якобы фигурируют известные персоны, сложные фишинговые сценарии и атаки на социальные сети и мессенджеры. С таким прогнозом выступил руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников.

Мошенники в своих схемах продумывают весь путь потенциальной жертвы, используя с некоторых пор не только двойники сайтов, но и технологии дипфейк. При этом качество дипфейков год от года становится всё лучше. Не исключено, что скоро они выйдут на тот уровень, когда станут главной головной болью специалистов по информационной безопасности.