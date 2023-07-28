В Литве собрались лишить гражданства рожденную в России фигуристку Дробязко МВД Литвы рекомендовало лишить фигуристку Дробязко гражданства из-за участия в шоу Навки

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Фигуристка Маргарита Дробязко

Глава МВД Литвы Агне Билотайте рекомендовала президенту страны Гитанасу Науседе лишить фигуристку Маргариту Дробязко литовского гражданства, сообщается на сайте министерства внутренних дел республики. Причиной для лишения спортсменки паспорта прибалтийской страны стало участие Дробязко в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.

Департамент миграции, обобщив информацию, предоставленную всеми ответственными учреждениями, в своем представлении в МВД констатирует, что гражданин Литовской Республики Маргарита Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, которая связана с российскими властями, — говорится в заявлении ведомства.

В МВД Литвы сослались на открытую информацию в российских СМИ о том, что Дробязко сотрудничает с Навкой, которая является женой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина. В Вильнюсе подчеркнули, что Дробязко, предположительно, получает вознаграждение за участие в представлениях Навки, «способствующих формированию образа России как великой страны». В качестве основания для лишения гражданства министр внутренних дел привела и тот факт, что фигуристка не осудила и не выступила против специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине. По словам Билотайте, военные действия в рамках СВО в том числе «угрожают безопасности» и Литвы, а также всего «евроатлантического сообщества», но несмотря на это, Дробязко продолжает принимать участие в «мероприятиях в поддержку властей России».

Ранее сейм Литвы обратился к МВД с просьбой оценить основания для лишения Дробязко литовского гражданства, с соответствующим предложением выступила спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен. Фигуристка, родившаяся в Москве и проживающая в России, получила литовское гражданство в порядке исключения за заслуги в области спорта.