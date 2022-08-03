Тутберидзе в третий раз за межсезонье улетела в США Тутберидзе в третий раз за межсезонье улетела в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этери Тутберидзе

Российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер страны Этери Тутберидзе в третий раз за межсезонье улетела в США, сообщает «Матч ТВ». Цель визита тренера, как и в предыдущий раз, неизвестна.

В начале межсезонья Тутберидзе уехала в США к дочери Диане Дэвис. Она провела в Штатах больше месяца. Тогда сообщалось, что Дэвис будет получать американское гражданство, но позже сама Дэвис опровергла это с помощью открытого письма и назвала себя россйской фигуристкой.

Затем Тутберидзе отправилась в США после окончания сборов своей группы в Новогорске. Она пробыла там около недели и вернулась в Россию 27 июля.

2 августа канадская фигуристка Меган Дюамель обвинила Тутберидзе в нарушении правил честного спорта.