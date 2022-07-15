Роднина жестко отреагировала на выпад Тутберидзе в адрес блогера из США Роднина предложила Тутберидзе задуматься о своей совести и чести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этери Тутберидзе

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина предложила Этери Тутберидзе задуматься о своей совести и чести, передает Sport24. Таким образом она отреагировала на высказывание российского тренера в адрес американского блогера Дейва Лиза. Тутберизде назвала американца «дерьмом».

Пусть Тутберидзе лучше про свою честь и совесть думает, — заявила Роднина.

В начале июня Лиз заявил, что дочь Тутберидзе готовится к переходу в сборную США. Он также отметил, что подобные мысли посещают и ее мать Этери Тутберидзе, однако она не может оставить своих подопечных.

Диана Дэвис опровергла информацию о своем переезде. Дочь Тутберидзе заявила, что остается российской спортсменкой.

В январе 2022 года Лиз в эфире на YouTube-канале The Skating Lesson заявил, что участие Этери Тутберидзе в ужине с судьями могло повлиять на то, что ее фигуристы получили высокие оценки на чемпионате Европы, который прошел в Таллине. По итогам соревнований все три ученицы Тутберидзе заняли лидирующие позиции, а пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов завоевала серебро.