Медведева раскрыла детали эротической фотосессии для Maxim

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева раскрыла детали эротической фотосессии для журнала Maxim. В интервью для YouTube-канала Forbes она призналась, что хотела заявить о себе как о красивой и эффектной девушке.

Мы подумали, что мне уже не 15, все законно, можем себе позволить. Девочка вроде как симпатичная, в форме. Почему нет? Хотелось уже заявить о себе, что я не всегда буду в фигурнокатальных платьишках и что я не всегда с ног до головы буду в длиннющих юбках ходить. Я тоже красивая и эффектная девушка, которую позвали на обложку Maxim, — сказала Медведева.

22-летняя фигуристка снялась для мужского журнала Maxim 28 марта. Серия фотографий была сделана в бассейне. В анонсе сообщалось, что фигуристка продала коньки, чтобы купить абонемент в бассейн.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова оценила откровенный танец российской фигуристки Евгении Медведевой, сообщает Metaratings.ru. Конькобежка раскритиковала соотечественницу и обратилась к ней с советом.