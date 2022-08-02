Канадская фигуристка обвинила Тутберидзе в нарушении правил честного спорта Канадская фигуристка Дюамель обвинила Тутберидзе в нарушении правил честного спорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель отреагировала на слова тренера Этери Тутберидзе о том, что отстранение российских спортсменов и розыгрыш медалей без них — это нарушение правил честного спорта (fair-play). Дюамель выдвинула россиянке встречное обвинение.

В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она не следовала fair-play. Так что ее комментарии смехотворны, — написала Дюамель в соцсетях.

На Олимпиаде-2022 церемонию награждения за командный турнир в фигурном катании не провели в срок, а затем полностью отменили из-за того, что допинг-тест россиянки Камилы Валиевой дал положительный результат.

Российских фигуристов и атлетов из многих других видов спорта отстранили от международных соревнований после 24 февраля.