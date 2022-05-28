Фигуристка Медведева может запустить карьеру в неожиданном направлении Фигуристка Медведева может запустить карьеру керлинге

Евгения Медведева / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопрос о возможном продолжении карьеры в керлинге. Она признавалась, что ей очень нравится этот вид спорта, передает «Спорт-Экспресс».

Если бы не фигурное катание... Слава богу, фигурное катание у меня на месте, все с этим хорошо. Пока что никуда уходить я не собираюсь. Мне просто нравится сама игра — интересная, необычная, — сказала Медведева.

Помимо двух побед на чемпионатах мира в активе Медведевой серебро Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане. Официально 22-летняя спортсменка не объявляла о завершении карьеры, сейчас она находится на 74-м месте в рейтинге Международного союза конькобежцев.

28 марта Медведева снялась для мужского журнала Maxim. Серия фотографий была сделана в бассейне. В анонсе сообщалось, что фигуристка продала коньки, чтобы купить абонемент в бассейн.

Ранее Медведа заявила, что перестала стесняться, когда осознала, что её попу в трусах видел весь мир на различных соревнованиях.