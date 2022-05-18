Бережная отказалась признавать Загитову величайшей фигуристой России Чемпионка ОИ Бережная заявила, что величайшей фигуристкой России является не Загитова

Алина Загитова выступает на гала-концерте проекта Первого канала «Ледниковый период» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка 2022 года в парном катании Елена Бережная заявила, что величайшей фигуристкой России является не Алина Загитова, а Ирина Роднина, сообщает «Спорт день за днём». Сегодня, 18 мая, Загитовой исполнилось 20 лет.

Журналист спросил у Бережной, является ли чемпионка ОИ-2018 Алина Загитова самой великой фигуристкой в истории России.

Это громко сказано. Много великих фигуристов существуют на свете. Самая великая — Ирина Роднина, а всё остальное — это всё остальное, — сказала Бережная.

Ирина Роднина — трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании (её партнёрами были Алексей Уланов и Александр Зайцев).

Загитова является первой и пока единственной обладательницей всех титулов в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира, Европы и России, а также победительница финала Гран-при.

Ранее Загитова заявила, что после первого проката Евгении Медведевой и Дани Милохина в «Ледниковом периоде» у неё пропало желание выступать в проекте в качестве участника. При этом она всё же не исключила возможности дальнейшего участия в шоу.