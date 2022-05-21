Алена Косторная опубликовала фотографию с новой причёской Фигуристка Косторная опубликовала фото с рыжими волосами и афрокудрями

Алёна Косторная / Фото kostornaiateam/vk.com

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная кардинально сменила имидж. 18-летняя спортсменка выложила в социальной сети «ВКонтакте» фотографию с новой причёской. Косторная заплела афрокудри и покрасила волосы в рыжий цвет.

Летние каникулы — время экспериментов. P.S. если кого-то что-то не устраивает, просьба оставлять свое мнение при себе, — написала фигуристка под фото.

Ранее Косторная заявила, что не воспринимает мужчин в качестве тренеров. С ее точки зрения, представители противоположного пола не являются авторитетными специалистами в фигурном катании.

В сезоне-2020/21 спортсменка выступала под руководством Евгения Плющенко.