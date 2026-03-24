Сонник: увидеть глистов — к деньгам или предательству?

Сонник: увидеть глистов — к деньгам или к предательству?

Сны о глистах вызывают тревогу, но их толкование не всегда однозначно. По мнению популярных сонников, такой образ предупреждает о появлении паразитов в реальной жизни — людей, которые используют вас в корыстных целях. Если вы видели глистов у себя, сонник Миллера советует опасаться разрушительных сил или недоброжелателей. Ванга трактует это как признак зазнайства: вы окружили себя льстецами, которые питаются вашей гордостью.

Однако есть и позитивные значения. Цветков утверждает, что глисты снятся к судьбоносному знакомству или появлению нового коллектива в жизни. Эзотерический сонник и вовсе называет этот образ предвестником благоприятного периода. Если вам приснились белые живые глисты — это может символизировать выгоду и успех в делах, а убийство или избавление от паразитов сулит победу над врагами и решение проблем.

Для женщин трактовка разнообразна. Часто сон указывает на наличие завистниц, пытающихся разрушить ваши планы.

Если глисты приснились незамужней девушке, это может означать появление назойливого ухажера или, напротив, длительное отсутствие партнера из-за страха разочарования.

Беременным такой сон говорит о повышенном беспокойстве за здоровье будущего малыша.

Если женщина давит глистов во сне, это к избавлению от неприятного поклонника

Для мужчин такой сон часто имеет деловой подтекст. Это может быть сигналом о грядущих карьерных свершениях, но требует контроля над ревностью в отношениях, способной разрушить брак. Также существует трактовка, предупреждающая о возможных проблемах со здоровьем.

