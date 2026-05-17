Гороскоп на 18 мая: Овнам прекратить игры, Тельцам отказаться от алкоголя

Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака обещает, что утро пройдет без лишней суеты, от вас не ждут подвигов. Что бы ни случилось сегодня, сохраняйте спокойствие и думайте головой. Переговоры по работе и свидания с любимыми могут сложиться удачно, но к вечеру вероятны неожиданные сложности, в основном в разговорах с коллегами или соседями. Рассмотрите внимательно вопросы, связанные с недвижимостью, — есть риск потерять деньги. Вашими лучшими помощниками станут осторожность и умение вовремя остановиться.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овнов советует: можно рискнуть в лотерею или казино, но вы легко можете потерять все, что выиграете. Будьте готовы к плохим поворотам в делах. Не вкладывайте все ресурсы в новое начинание — оно, скорее всего, принесет одни убытки. Не пытайтесь повторить свои старые успехи. В любви у вас хорошие шансы на будущее. Поймите, чего вы хотите, и ждите сюрпризов от жизни.

Гороскоп на сегодня для Тельцов говорит, что день будет сложным: вас ждут и хорошее, и плохое. Проверка на гордость и желание показать себя вам обеспечена. Будьте добры к другим, не заводитесь с пол-оборота и держите себя в руках. Не общайтесь с подозрительными людьми, иначе попадете в беду. Ваше умение быть благоразумным поможет сделать правильный жизненный выбор. Берегите себя, высока опасность отравления, не пейте спиртное и не ешьте сомнительную еду.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов предвещает очень плохой день. Мужчинам этого знака нужно быть особенно осторожными: велика вероятность получения травм. Не рискуйте понапрасну — не гоняйте на машине, не прыгайте с парашютом. Не стройте грандиозных планов — они все равно рухнут, и вы расстроитесь. В личной жизни тоже могут быть проблемы. Постарайтесь относиться к родным с пониманием.

Рак

Гороскоп на сегодня для Раков говорит, что до обеда вам будет везти, но не беритесь за то, в чем сомневаетесь. Трезво смотрите на свои возможности, они не безграничны. Если будете слишком самоуверенны, то после обеда ждите проблем со здоровьем. Будет полезно пообщаться с творческими людьми. Вечером лучше не сидеть дома, а сходить в гости — это поднимет вам настроение и подарит новые идеи.

Гороскоп на сегодня для Львов советует как можно быстрее закончить все задачи, которые отнимают много сил и денег, потому что если тянуть, то будут неприятности. Ссоры с соседями или чужими людьми вам только навредят. Попросите совета у верных друзей. После обеда у вас может проснуться творческое настроение и обостриться чутье. Поговорите с родными откровенно и выясните все, что давно не давало покоя.

Дева

Гороскоп на сегодня для Дев обещает удачу в творчестве и работе. Самое время отстаивать свое мнение и решать, куда двигаться по жизни. Ваша интуиция и чуткость станут сильнее, вы ощутите подъем энергии. Любые задачи будут решаться легко, так что вы добьетесь успеха. Этот день хорош и для покупок, и для домашних хлопот.

Гороскоп на сегодня для Весов говорит, что день грядет неудачный. Вы можете ошибиться и на работе, и в любви. Сегодня очень важно не портить отношения с друзьями и коллегами. Откажитесь от новых затей и больших начинаний — иначе потеряете деньги. Срочно разберитесь со старыми долгами и проблемами. Возьмите себя в руки, не тратьте силы на пустяки.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпионов предвещает прилив сил. Самое время заниматься спортом и активно отдыхать. Но постарайтесь сдерживать свою злость и нетерпение. Не ждите от жизни слишком многого, радуйтесь тому, что есть. Будьте готовы услышать своих близких и помочь им.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельцов советует доделать то, что начали, чтобы потом не было проблем. Вы почувствуете, будто с плеч упал тяжелый камень, и освободится время на приятные дела. Сложные отношения с окружающими могут помешать вашим планам. Прислушайтесь к советам друзей, они хотят вас поддержать. После обеда хорошо бы поговорить с родственниками.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов обещает удачу, но не во всем: возможны провалы и финансовые потери. Задуманное может не сбыться, что чрезвычайно расстроит вас. Сил будет мало, так что работать получится плохо. Велика вероятность мелких ссор с родней. Вечером хорошо будет пообщаться с друзьями, это вас порадует.

Гороскоп на сегодня для Водолеев предвещает перемены. Ваши задумки могут сбыться, возможно, вы получите деньги. Не верьте чужим советам, велик шанс ошибиться. Осторожнее с собраниями и общими делами. Звезды не исключают служебного романа, но он приведет к совершенно неожиданным результатам.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб советует не быть слишком активными и не пытаться хватать звезды с неба. Излишняя уверенность в себе толкнет вас на глупые шаги, а внезапные происшествия могут сбить с пути. Если окажется, что трудности вам не по плечу, не отвергайте помощь приятелей.

