Гороскоп на 16 мая: Девам взять паузу, Весам — беречь нервы

Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака напоминает: умение слушать и уважать чужое мнение всегда помогало добиваться целей. Сегодня у каждого будет возможность лично в этом убедиться. Звезды будут на стороне тех, кто открыт к общению и готов принимать новые идеи. Даже если вы с чем-то не согласны, проявите мягкость и не заостряйте на этом внимание, тогда окружающие по достоинству оценят ваш поступок. Продвижение по карьерной лестнице сегодня напрямую связано с умением разговаривать и работать вместе с другими, потому что новые возможности приходят через активное общение с коллегами. После насыщенного дня постарайтесь выделить время на родных — уют дома поможет вам набраться сил.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна: пора навести порядок в делах на работе и дома. Вы можете не соглашаться с родными, но попробуйте найти в их словах разумное зерно. Не торопитесь с выводами и решениями. Возможно, сегодня даже придется заглянуть в законы или инструкции. Главное — действовать осмотрительно и здраво, не переоценивая свои силы.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца: тем, кто связан с точными науками, сегодня повезет. Математики и физики могут сделать важные открытия и шагнуть вперед по службе. Не надейтесь только на свой ум и чутье. Попросите помощи у сослуживцев. С деньгами будьте аккуратнее, возможны мелкие потери, которые испортят настроение. Следите за самочувствием и не сидите на сквозняке.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов: не боритесь со своим нежеланием трудиться. Организм просит отдыха. Займитесь мелочами, которые не повлияют на общий результат. Приложив чуть-чуть усилий, вы добьетесь успеха в денежных вопросах. Встречи и переговоры тоже сложатся удачно, но не спешите.

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака: день обещает быть довольно унылым. Найти занятие по душе будет сложно, так что не тратьте силы на поиски и позвольте себе отдохнуть. Такое времяпрепровождение зарядит вас энергией для будущих побед. Не думайте, что это затишье перед бурей, — перемены будут к лучшему.

Лев

Гороскоп на сегодня для Льва: вам предстоит много общаться с коллегами. Придется вместе решать кучу задач, а это требует и упорства, и умения уступать в разговорах. Споры неизбежны, но главное — не допускать серьезных ссор. Берегите нервы и не пейте лишнего.

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы: сейчас лучше сделать передышку в работе. Окружающие откровенно пользуются вашей готовностью прийти на помощь. Перестаньте делать чужие дела. Проведите время с друзьями и как следует отдохните. Разрешите себе расслабиться и заняться тем, что давно откладывали.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов: энергетически неудачный день. У вас и так мало сил, а родственники, коллеги и приятели обязательно попытаются вытянуть из вас остатки. Поэтому общение лучше свести к минимуму. Берегите себя и не перетруждайтесь, иначе упадок сил ударит по здоровью.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона: день будет насыщен событиями. Несмотря на трудности, сегодня вы будете чувствовать прилив энергии. У вас отличные шансы проявить себя в творчестве и любых делах, где требуется подумать. На работе возможно повышение. Смело беритесь за новые проекты — удача на вашей стороне, и такой шанс больше не повторится. Не забудьте отдохнуть после работы.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца: постарайтесь никому не рассказывать о своих планах, есть риск нарваться на завистников. Новые дела лучше начинать с утра, когда у вас еще будет достаточно сил и желания. Доверяйте своей интуиции, у вас все получится.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога: если у вас накопились старые проблемы и заботы, этот день отлично подходит, чтобы их решить. Не стесняйтесь звать на помощь близких или коллег — поддержка не будет лишней. Вы сегодня в фаворе у начальства, так что если хотите попросить повышения или прибавки, сейчас самый подходящий момент. Будьте смелыми и уверенными — удача вас не покинет.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея: вам придется разбираться и со старыми, и с новыми проблемами, и к вечеру вы будете мечтать только о том, чтобы день поскорее кончился. Чтобы все наладить, нужно серьезно потрудиться, исправляя свои ошибки и помогая другим. Несмотря на трудности, постарайтесь найти время для разговора с родными.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб: в этот день избегайте точных расчетов и не верьте логике, она может подвести. Важные решения отложите на завтра. Вы можете подпасть под влияние ложных слухов и чужих мнений. Старайтесь не знакомиться с ненадежными людьми. Друзья помогут вам не сбиться с пути и настроиться на позитив.

