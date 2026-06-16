Гороскоп на 17 июня: Скорпионам дают шанс, а Весам надо молчать о планах

Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака обещает день, полный сюрпризов. Придется часто менять планы, потому что все, намеченное ранее, будет терять актуальность. Однако такие перемены принесут с собой новые возможности. Вокруг будет слишком много разговоров и новостей, поэтому стоит слушать свой внутренний голос и не верить всему подряд. Старайтесь не разбрасываться обещаниями, лучше действуйте по обстановке и смотрите на вещи трезво. Деньги любят счет, так что не поддавайтесь порывам потратить все сразу. В личном общении могут вспыхнуть эмоции, поэтому, прежде чем сказать что-то обидное, лучше глубоко вздохните и сосчитайте до 10.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна советует не бояться странных просьб от руководства. Вместо того чтобы спорить, включите фантазию — это может обернуться плюсом в вашей карьере. Кошелек может пострадать из-за внезапной поломки техники, но, если заранее выделить небольшую сумму на всякий случай, удар будет не таким болезненным. Вечером вас ждет откровенный разговор с любимым человеком, который расставит все по местам, так что смело берите инициативу в свои руки.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца предупреждает: кто-то из коллег попытается спихнуть на вас свои обязанности. Действуйте уверенно и сразу покажите, где проходят ваши границы. Денежная удача улыбнется, если вы решите вернуть старый долг или получите неожиданный бонус — самое время перепроверить бумаги и договоры. Партнеру сейчас как никогда нужна ваша забота и тепло: ужин при свечах поможет снять накопившееся напряжение.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов говорит о возможной неразберихе в общении. Чтобы ничего не упустить, обязательно сохраняйте важные письма и фиксируйте все договоренности письменно. Траты могут оказаться не такими уж и бессмысленными — спонтанно купленная вещь, например гаджет со скидкой, в будущем принесет пользу. Вас может ждать забавный флирт в метро или автобусе, который имеет шанс перерасти во что-то серьезное, поэтому возьмите с собой визитку или будьте готовы обменяться контактами.

Гороскоп на 17 июня: Тельцов ждет расчет, а Близнецов — судьбоносный флирт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака рекомендует держаться подальше от чужих ссор. Спор в коллективе выйдет наружу, и лучше сохранить нейтралитет, чтобы не оказаться крайним. С банковскими кредитами сегодня лучше не связываться — в приписках мелким шрифтом могут скрываться кабальные проценты. Возможно, вы столкнетесь с разочарованием в любви, но не спешите ставить крест на отношениях: дайте себе время остыть, и завтра картина покажется не такой мрачной.

Лев

Гороскоп на сегодня для Льва сулит настоящий звездный час. Если вы займетесь творчеством или презентацией своей идеи, вас обязательно заметят и оценят нужные люди. Деньги могут прийти совершенно с неожиданной стороны, например старый должник вспомнит о вас или придет премия. В отношениях с давним партнером вдруг снова вспыхнет страсть, и вы почувствуете себя так же, как в начале романа, поэтому устройте романтическое свидание прямо сегодня.

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы предупреждает о технических проблемах. Важная информация может потеряться, поэтому лучше продублировать бумажные копии важных документов. Что касается денег, сейчас очень удачный момент, чтобы оплатить налоги или страховку: так вы обезопасите себя от штрафов в будущем. Со второй половинкой полезно поговорить о планах, но делайте это без критики и колкостей, тогда доверие между вами только укрепится.

Гороскоп на 17 июня: Львам светит успех, а Ракам лучше держать нейтралитет Фото: Shutterstock/FOTODOM

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов призывает быть хитрее. Недоброжелатели могут начать плести интриги, поэтому старайтесь не рассказывать о своих планах даже самым близким коллегам. Финансовый поток порадует, если вы решите продать что-то ненужное через интернет. А вот общение с бывшим возлюбленным лучше свести к минимуму — будьте вежливы, но не поддавайтесь на провокации и твердо дайте понять, что прошлое осталось в прошлом.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона обещает опасное, но интересное задание от шефа. Если вы проявите решимость, ваш авторитет в глазах начальства вырастет до небес. Однако с зарплатой или авансом могут возникнуть задержки, поэтому лучше попросить письменное подтверждение обязательств. Вечером постарайтесь не поддаваться приступам ревности — сначала перепроверьте факты, а уже потом высказывайте претензии, чтобы не испортить настроение себе и другим.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца сообщает, что поездка может сорваться, но это к лучшему. Освободившееся время лучше потратить на повышение квалификации. Следите за банковскими оповещениями, чтобы какая-нибудь подписка или автоплатеж не съели ваши сбережения незаметно. Знакомство в необычном месте, например в спортзале или библиотеке, может подарить вам интересное общение, так что будьте открыты и дружелюбны.

Гороскоп на 17 июня: Скорпионам дают шанс, а Весам надо молчать о планах Фото: Shutterstock/FOTODOM

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога говорит, что старый проект может закончиться громким скандалом. Ваше спокойствие и хладнокровие помогут сохранить лицо и репутацию. Не отказывайтесь от дополнительной подработки — она имеет все шансы перерасти в стабильный источник дохода. Дома возможен шумный разговор, но, если вы чувствуете, что накал страстей слишком высок, предложите членам семьи обсудить все завтра, когда эмоции улягутся.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея сулит прорыв в технологиях. Ваше новое изобретение или уникальная идея могут получить высокую оценку, так что не забудьте их запатентовать. С инвестициями лучше повременить — сейчас это слишком рискованно. В личной жизни возможен сюрприз: друг или подруга неожиданно признается в чувствах. Не торопитесь с ответом, дайте себе время хорошенько подумать.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб напоминает, что в этот день может случайно вскрыться ошибка в документах. Лучше сразу признать ее, чем пытаться спрятать концы в воду — честность быстро исправит ситуацию. В финансовом плане сегодня ожидается приятная скидка на то, о чем вы давно мечтали, или даже небольшой подарок. Чтобы снять все недопонимания с партнером, лучшим решением станет небольшая поездка вдвоем к воде, где вы сможете спокойно поговорить и расслабиться.

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