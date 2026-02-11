Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 04:00

Фаза Луны сегодня, 11 февраля 2026 года. Планируем детей и прививки собаке

Фаза Луны сегодня, 11 февраля, какая сегодня Луна: заботимся о собаках, делаем детей Фаза Луны сегодня, 11 февраля, какая сегодня Луна: заботимся о собаках, делаем детей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня, 11 февраля, в 04:45 по столичному часовому поясу Луна начнет отсчет 24-х лунных суток. Они будут длиться до 05:52 12 февраля.

В каком знаке зодиака и в какой фазе находится сегодня Луна

Управление Луной сегодня по-прежнему в руках Стрельца. Убывающая фаза катится к окончанию лунного месяца. Менее чем через неделю наступит новолуние, и пойдет новый отсчет.

Каким будет 24-й лунный день?

Хорошая пора для планирования и подготовки новых проектов. Сил и вдохновения будет достаточно, чтобы четко расписать порядок действий и следовать ему хотя бы первое время.

Здоровье и красота

Любые болезни, обнаруженные сегодня, не принесут особых проблем. День подходит для начала приема лекарств, витаминов или биологических добавок. Хорошо пойдут тренировки, занятия йогой, пилатесом, танцами. Посещение салона красоты улучшит настроение.

Бизнес и деньги

Удачный день для бизнеса и работы. Будут успешными творческие проекты. Выставки и презентации сегодня привлекут должное внимание. Если хватает сил и средств, можно заняться благотворительностью.

Любовь и отношения

День подходит для заключения брака и зачатия ребенка. Успешно пройдут романтические свидания. В общении с родственниками не следует нарушать субординацию или допускать грубые шутки.

Природа

Рыбалка не принесет удовлетворения тем, кто рассчитывает на богатый улов. Цветоводы сегодня успешно могут провести обрезку домашних растений. Владельцам домашних питомцев следует проверить календарь прививок и озаботиться подготовкой животного к вакцинации.

Ранее мы рассказали об истории появления Дня Святого Валентина.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
