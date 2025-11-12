Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 ноября 2025 года

Сегодня, 12 ноября 2025 года, отмечается множество событий: от официальных профессиональных праздников до радостных и необычных дат. Ниже — подробный обзор — какие праздники отмечают 12 ноября, какой сегодня день в России и что отмечают сегодня в мире.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

День специалиста по безопасности — отраслевой праздник, посвященный тем, кто обеспечивает безопасность предприятий, организаций и людей: начиная от информационной безопасности и заканчивая физической защитой. Это день признания работы, часто незаметной, но крайне важной для стабильности.

Всемирный день борьбы с пневмонией — международная памятная дата, призванная привлечь внимание к проблемам инфекционных заболеваний, профилактике, своевременной диагностике и лечению пневмоний. В разных странах проводятся информационные кампании, мероприятия медицинской направленности.

Необычные праздники и памятные события

Кроме того, 12 ноября отмечаются и забавные, легкие по настроению даты:

Синичкин день — один из осенних примечательных дней, связанный с приходом холодов и помощью синицам, птицам, которые спасают нас летом от мошкары и различных насекомых-вредителей, а зимой нуждаются в нашей заботе и подкормке. В фольклоре считается, что если в этот день синица залетела в дом — к благу.

День пиццы со всем подряд, кроме анчоусов, — шуточная, веселая дата, призывающая отказаться от одного распространенного дополнения к пицце (анчоусов) и попробовать все остальное. Отличный повод собраться с друзьями, заказать пиццу по своему вкусу и устроить легкий праздник.

День творческих осуществлений — день, вдохновляющий на реализацию своих идей, на завершение проектов, на включение фантазии и творчества. Сегодня удачный момент, чтобы начать что-то новое или довести до конца задуманное. Все это — примеры того, как необычные праздники в мире могут добавить настроения обычному дню.

Такие даты показывают, что календарь полон не только серьезных памятных дат, но и легких, творческих поводов для радости и активности.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Сегодня в православной традиции отмечается важная дата — праздник Озерянской иконы Божией Матери. В этот день верующие совершают богослужения, молятся об укреплении семейных уз, здравии и защите от бед. Для многих храмов это также день памяти и торжественного прославления. Если задается вопрос о религиозном празднике сегодня, то этот — один из них.

Церковный праздник сегодня становится моментом духовного подвига, обращения к вере, размышления о смысле жизни, заботе о ближних и благодарности. Даже если вы не планируете идти в храм, такой день может стать хорошей возможностью остановиться и подумать о важном.

Памятные даты и события: что произошло 12 ноября в разные годы?

12 ноября — день, богатый историческими событиями, которые оставили след в российской и мировой истории. Вот некоторые из них:

В 1803 году Николай Карамзин был официально назначен «российским историографом».

В 1910 году совершен первый кинотрюк — каскадер прыгает в реку Гудзон с горящего воздушного шара.

В 1917 году Зимний дворец в Петрограде объявляется Государственным музеем.

В 1952 году первый полет самолета Ту-95 совершил экипаж летчика-испытателя А. Д. Перелета.

В 1959 году был осуществлен пуск второй космической ракеты к Луне с автоматической станцией «Луна-2».

В 1960 году в строй вступила первая советская атомная подводная лодка проекта 658 с тремя баллистическими ракетами Р-13.

В 1982 году на Пленуме ЦК КПСС генсеком избирается Юрий Андропов после смерти Леонида Брежнева.

В 1990 году Тим Бернерс‑Ли опубликовал предложение по созданию Всемирной паутины (World Wide Web).

Эти события наполняют день особым значением: исторические события сегодня напоминают о том, что даже одна дата в календаре может объединять множество страниц истории.

Кто родился и кто умер 12 ноября?

Эти имена напоминают, что помимо государственных и международных дат, день наполнен личными судьбами, чье творчество и подвиги достойны памяти.

Родились:

В 1833 году — Александр Бородин, русский композитор и ученый-химик.

В 1929 году — Грейс Келли, американская актриса, княгиня Монако.

В 1935 году — Людмила Гурченко, советская и российская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР.

Умерли:

В 1993 году — Анна Стэн, американская актриса.

В 1994 году — Майкл Иннес, английский писатель-биограф, автор детективов.

В 1994 году — Вильма Рудольф, американская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка.

Итак, если вы задаетесь вопросом, какой сегодня день, то сегодня — 12 ноября 2025 года, и это день, когда отмечаются и профессиональные праздники, и международные памятные даты, и творческие, необычные события, и религиозная дата, и множество исторических вех. Пусть этот день будет наполнен осознанностью, благодарностью, радостью творчества и заботой о близких.