07 февраля 2026 в 17:45

Самый вкусный маринад для курицы за 15 минут: томаты + бальзамик

Хотите узнать, как мариновать курицу для духовки по-настоящему оригинально? Итальянский маринад на основе томатной пасты с темным бальзамическим уксусом превратит обычную грудку в ресторанное блюдо. Этот самый вкусный маринад с пряным базиликом создает карамельную корочку и невероятную сочность.

Ингредиенты::

  • куриная грудка — 500 г,

  • томатная паста — 2 ст. л. (50 г),

  • бальзамический темный уксус — 3 ст. л. (45 г),

  • оливковое масло, желательно высшего качества — 2 ст. л. (30 г),

  • свежий базилик — 10 г,

  • чеснок — 2 зубчика,

  • морская мелкая соль, черный перец — по вкусу.

Смешайте томатную пасту с бальзамиком до однородности, добавьте масло, рубленый базилик и давленый чеснок. Натрите курицу специями и залейте маринадом на 2–4 часа в холодильнике. Запекайте при 200 градусах 35–40 минут — бальзамик карамелизуется, создавая глянцевую корочку.

Такой способ, содержащий секретный ответ на вопрос, как мариновать курицу для духовки, делает мясо птицы нежнейшим благодаря кислотам уксуса, которые разрушают жесткие волокна.

  • Калорийность на 100 г: 145 ккал.

  • БЖУ: 18,9/6,2/3,3.

Ранее мы делились с вами рецептом салата «Мимоза» по ГОСТу 1968 года.

