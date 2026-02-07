Самый вкусный маринад для курицы за 15 минут: томаты + бальзамик

Семья и жизнь

Как мариновать курицу для духовки: самый вкусный маринад — читать на NEWS.ru

Самый вкусный маринад для курицы за 15 минут: томаты + бальзамик

Хотите узнать, как мариновать курицу для духовки по-настоящему оригинально? Итальянский маринад на основе томатной пасты с темным бальзамическим уксусом превратит обычную грудку в ресторанное блюдо. Этот самый вкусный маринад с пряным базиликом создает карамельную корочку и невероятную сочность.

Ингредиенты::

куриная грудка — 500 г,

томатная паста — 2 ст. л. (50 г),

бальзамический темный уксус — 3 ст. л. (45 г),

оливковое масло, желательно высшего качества — 2 ст. л. (30 г),

свежий базилик — 10 г,

чеснок — 2 зубчика,

морская мелкая соль, черный перец — по вкусу.

Смешайте томатную пасту с бальзамиком до однородности, добавьте масло, рубленый базилик и давленый чеснок. Натрите курицу специями и залейте маринадом на 2–4 часа в холодильнике. Запекайте при 200 градусах 35–40 минут — бальзамик карамелизуется, создавая глянцевую корочку.

Такой способ, содержащий секретный ответ на вопрос, как мариновать курицу для духовки, делает мясо птицы нежнейшим благодаря кислотам уксуса, которые разрушают жесткие волокна.

Калорийность на 100 г: 145 ккал.

БЖУ: 18,9/6,2/3,3.

Ранее мы делились с вами рецептом салата «Мимоза» по ГОСТу 1968 года.