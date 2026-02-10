Пицца на кефире — простое и универсальное блюдо на каждый день

Пицца — это блюдо, которое объединяет людей по всему миру. Её вариации бесконечны, начиная от классических итальянских рецептов до самых неожиданных интерпретаций.

Предлагаем попробовать уникальный рецепт пиццы на кефире. Этот ингредиент добавляет тесту нежности и мягкости, а также придает ему легкий привкус кисломолочного продукта, который идеально сочетается с любыми начинками.

Пицца на кефире — это не только вкусно, но и удобно. Тесто получается невероятно нежным и универсальным, подходящим для любого набора начинок. Будь то классическая итальянская версия или экспериментальные сочетания, этот рецепт станет вашим фаворитом благодаря своей простоте и оригинальности.

Ингредиенты

Для теста:

500 г пшеничной муки (также подойдет смесь с цельнозерновой);

1 стакан кефира (250 мл);

1 яйцо;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. сахара;

1 ч. л. соды (или разрыхлителя);

3–4 столовые ложки растительного масла (например, оливкового или подсолнечного).

Для соуса:

1/2 стакана томатной пасты (или соуса маринара);

1 зубчик чеснока, измельченный;

1 ч. л. сушеного орегано;

соль и перец по вкусу.

Для начинки:

200 г моцареллы (или другого сыра на ваш выбор);

100 г ветчины или вяленой колбасы;

100 г свежих помидоров;

1/2 красного болгарского перца;

несколько листьев базилика;

оливки или маслины (по желанию).

Способ приготовления

Начнем с самого важного — теста. В большую емкость просейте муку, чтобы в ней не было комочков. Добавьте соль, сахар, а также соду или разрыхлитель для теста. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

В отдельной емкости взбейте яйцо, добавьте к нему кефир и растительное масло. Хорошо перемешайте до однородной массы. Теперь медленно влейте эту жидкость в мучную смесь, постоянно помешивая деревянной ложкой или руками. Тесто должно получиться мягким и эластичным.

Сформируйте шар из теста, накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 минут. За это время тесто немного увеличится в объеме, что сделает его еще более воздушным.

Пока тесто «отдыхает», можно заняться соусом. В маленькой кастрюле смешайте томатную пасту с измельченным чесноком, орегано, солью и перцем. Если используете готовый соус маринара, просто прогрейте его на медленном огне, чтобы он стал чуть более густым.

Разделите тесто на две равные части. На слегка присыпанной мукой поверхности раскатайте каждую часть в круг толщиной примерно 0,5 см. Можно сделать это руками, чтобы сохранить текстуру теста, или воспользоваться скалкой.

Перенесите основу на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Если хотите, можете слегка смазать основу оливковым маслом, чтобы корочка была хрустящей.

Начните с нанесения соуса на основу, равномерно распределяя его по всей поверхности, но оставляя края свободными. Это позволит образовать красивую золотистую корочку.

Теперь пора добавить начинку. Нарежьте моцареллу тонкими ломтиками или натрите на крупной терке. Разложите сыр по всей поверхности. Добавьте ветчину или колбаску, нарезанную тонкими полосками, свежие помидоры, сладкий перец и оливки. Не забудьте украсить всё несколькими листьями свежего базилика.

Поставьте пиццу в разогретый до 200 C духовой шкаф на 15–20 минут, пока сыр полностью не расплавится, а тесто не станет золотистым и хрустящими. Если вы предпочитаете более темную корочку, можно увеличить время запекания на несколько минут.

Готовую пиццу аккуратно перенесите на разделочную доску и нарежьте на порционные кусочки. Подавайте её горячей, чтобы каждый кусочек сохранил свою нежность и аромат.

