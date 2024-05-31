Злоумышленник в ФРГ набросился с ножом на политика, критиковавшего ислам

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Злоумышленник набросился с ножом и ранил консервативного политика, критика ислама Михаэля Штюрценбергера в немецком городе Мангейм, сообщает Spiegel. По данным газеты, мужчина — один из авторов антимусульманской платформы PI-News. Также уточняется, что нападавший успел ранить холодным оружием еще нескольких человек, включая полицейского.

По данным Spiegel, поножовщина произошла 31 мая на рыночной площади в Мангейме. Мужчину удалось остановить лишь после того, как подоспевшие к месту преступления стражи порядка открыли по нему огонь из табельного оружия. Степень полученных ранений посетивших площадь и самого нападавшего не уточняется. Ряд немецких СМИ утверждает, что нападавший скончался, другие пишут, что он ранен.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как злоумышленник сидит сверху над своей жертвой и наносит ему удары ножом. Один из очевидцев пытается его оттащить, из-за чего агрессор переключается и начинает колоть лезвием уже его. На кадрах видно, как один из полицейских пытается скрутить, вероятно второго нападавшего, однако в этот момент первый подбегает к нему сзади и бьет ножом в область шеи. После этого другой страж порядка открывает огонь из пистолета и вооруженный ножом человек падает на землю.

Ранее французские полицейские задержали мужчину, напавшего на свою супругу с ножом. Они отвезли его в участок, где злоумышленник выхватил у одного из стражей порядка пистолет и открыл стрельбу. Ранения получили два полицейских, а также сам стрелявший, действия которого другие сотрудники органов правопорядка встретили ответным огнем.