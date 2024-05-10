В Париже мужчина напал на жену с ножом и расстрелял полицейских В Париже задержанный за нападение на жену ранил двух полицейских в участке

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Двое правоохранителей получили ранения во время перестрелки в Париже, сообщает телеканал BFMTV. Инцидент произошел в комиссариате полиции в 13-м округе французской столицы.

Подозреваемый в стрельбе был задержан ранее и доставлен в участок из-за нападения с ножом на свою жену. В комиссариате ему удалось завладеть оружием полицейского, после чего он начал стрелять. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Газета Le Parisien уточняет, что стрелявший был ранен ответным огнем. Состояние злоумышленника не уточняется.

Ранее в подмосковной Коломне дворник выстрелил из ракетницы в полицейских, которые пытались его задержать. Ранее мужчина уже был судим за побои и угрозу убийством. Уточняется, что правоохранители приехали после сообщения о ссоре в квартире. Им открыл дверь разъяренный подозреваемый, который сразу выстрелил из орудия в живот одному из сотрудников, а потом закрыл дверь.

До этого вооруженное нападение на наряд ДПС ГИБДД МВД произошло в поселке Мара-Аягъы Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики. В результате погибли двое полицейских, еще четыре человека были ранены. По данным МВД, преступники подъехали на автомобиле ВАЗ-2109, пятерых из них ликвидировали на месте.