Жители Уэльса захотели независимости от Великобритании из-за Украины

Фото: Jevgenija Pigozne / imageBROKER.com / Global Look Press

Жители столицы Уэльса Кардиффа приняли участие в митинге за независимость страны от Великобритании из-за финансовой политики правительства в отношении Украины. Несколько тысяч человек выразили свое недовольство тем, что власти Соединенного Королевства выделяют огромные суммы из бюджета на поддержку Киева в то время, как жители Британии сталкиваются финансовыми сложностями из-за энергокризиса, пишет портал Wales Online.

Демонстрация началась в полдень в центре столицы. Участники вышли с флагами и плакатами с надписью «Независимость». Аналогичная манифестация проходила в городе Рексем на севере Уэльса в июле. Тогда в ней приняли участие около восьми тысяч митингующих, — сказано в публикации.

Отмечается, что на акции был замечен британский актер Джулиан Льюис Джонс из сериала «Дом дракона», который выступил перед собравшимися со словами поддержки.

Британцы ранее выразили свое недовольство премьер-министром Великобритании Лиз Трасс из-за ее слов о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Под постом главы правительства в Twitter многие пользователи обвинили политика в работе на Украину. Некоторые заявили о двойных стандартах самой Трасс из-за поддержки отправки наемников на Украину.