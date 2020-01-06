https://static.news.ru/photo/48af0e60-328a-11ea-8015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский начал рабочее совещание из-за крушения борта «Международных авиалиний Украины» рядом с Тегераном.

Пресс-служба главы государства сообщила, что встреча началась. Выполнявший 8 января рейс из иранской столицы в украинскую Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта. В результате трагедии погибли все члены экипажа и пассажиры — 176 человек. Среди пассажиров были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, Западные разведывательные службы провели предварительное расследование катастрофы украинского Boeing в Иране. Специалисты считают, что лайнер потерпел крушение из-за технической неисправности. У них есть свидетельства перегрева одного из двигателей самолёта