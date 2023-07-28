Зеленский перенес Рождество Зеленский перенес празднование Рождества на Украине на 25 декабря

Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества в стране с 7 января на 25 декабря, следует из данных на сайте Верховной рады. Ранее украинский парламент одобрил проект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.

Двадцать восьмое июля 2023 года. Возвращен с подписью от президента Украины, — говорится в карточке законопроекта.

Как заявлял в беседе с NEWS.ru источник РПЦ, президент Украины Владимир Зеленский переносом празднования православного рождества с 7 января на 25 декабря хочет маргинализировать УПЦ. Собеседник отметил, что УПЦ во главе с владыкой Онуфрием не примет «навязываемую календарную реформу».

Ранее в мае в Киеве были переименованы 23 улицы, связанные с СССР и Россией. В результате бывший переулок Орловского в Шевченковском районе города стал носить имя английского писателя, автора антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла, улица Красноткацкая получила имя премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, а Петровская аллея стала аллеей Магдебургского права.