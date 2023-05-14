Зеленский объяснил, при каких условиях Украина лишится поддержки партнеров Зеленский: в случае неудачного контрнаступления некоторые страны перестанут поддерживать Украину

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украина положительно оценивает перспективы контрнаступления, однако если оно пройдет неудачно, некоторые страны могут отказаться от поддержки Украины, заявил президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции в Германии. Он подчеркнул, что речь идет о тех государствах, которые и до этого проявляли малую активность в поддержке ВСУ и граждан страны, передает «РБК Украина».

Верим в успех, правда на нашей стороне. Поддержка на нашей стороне. Мы мотивированы. И мне кажется, мы почти готовы к этому успеху. <...> Есть риск того, [что] если наступательные действия будут не очень удачными, будет уменьшаться поддержка. Есть некоторые государства, которые думают об этом, но они не были очень активны в поддержке Украины, — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал, что Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления столкнулись с нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. По его словам, украинские военные будут полностью готовы при условии, что Запад поставит обещанное вооружение. Глава государства подчеркнул, что отсутствие боеприпасов ставит под угрозу не только наступление, но и удержание позиций украинской армии.