Зеленский и Дуда обсудили Белоруссию и «Северный поток — 2»

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили актуальные вопросы, включая ситуацию на польско-белорусской границе и «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте офиса главы Украины.

В сообщении говорится , что стороны обменялись мнениями о сложной ситуации на польско-белорусской границе.

Глава украинского государства проинформировал о ситуации с безопасностью на украинско-белорусской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для её надлежащей защиты, — сообщили в офисе президента Украины.

Также там отметили, что особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекту «Северный поток — 2».

Собеседники были единодушны в оценках «Северного потока — 2», прежде всего как угрозы безопасности, и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту, — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в том числе в рамках налаживания альтернативных путей поставок газа.

Также Зеленский проинформировал своего польского коллегу о развитии ситуации на востоке страны, коснулся вопроса обеспечения свободы передвижения в сложных эпидемических условиях. Украинский президент считает, что Польша не станет вводить дополнительные ограничения для въезда на свою территорию для граждан Украины.

Кроме того, Зеленский поднял вопрос об увеличении квоты для украинских автоперевозчиков. Также лидеры двух стран договорились провести ряд мероприятий, посвящённых знаковым юбилейным датам украинско-польских отношений: 30-летию признания Польшей независимости Украины, установления дипломатических отношений и подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.

Ранее в офисе президента Украины удивились новостям, что Россия якобы наращивает войска на границе с республикой. Подобными сведениями Киев не располагает.