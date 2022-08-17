Все умерли — сом, щука, лещ: Польша и ФРГ выясняют, кто и как отравил Одер Варшава назначила миллион злотых за поимку злоумышленников, устроивших невиданную экологическую катастрофу в Европе

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Власти Германии и Польши пытаются выяснить причины масштабной экологической катастрофы, которая настигла Одер (по-польски — Одру) — одну из крупнейших восточноевропейских рек, протекающую по границе двух стран. На ее поверхность каждый день всплывают тонны мертвой рыбы, погибшей из-за утечки или намеренного сброса в воду неизвестной отравы. Рыбаки называют картину массовой гибели «настоящим апокалипсисом». Экологи опасаются, что опасные вещества могут в конце концов попасть в Балтийское море, а на восстановление биоразнообразия региона уйдут десятилетия. Между тем скандал не только грозит ударить по отношениям Берлина и Варшавы, но и стать фактором внутриполитической борьбы в Польше.

Новость, конечно, шокирующая. У нас об этом все говорят и пишут, — поделилась с NEWS.ru Анна из Вроцлава (прокуратура этого города возглавила расследование с польской стороны). — Многие экологические организации даже сравнивают эту катастрофу с чернобыльской аварией. Только в Польше выловили около 10 тонн мертвой рыбы. Главный скандал в том, что у нас не сразу забили в колокола. А ведь еще в конце июля люди заметили неладное: уже тогда рыба была вяленькой, ее можно было руками хватать! Ее продолжали ловить, и информации о загрязнении реки нигде не было — может, местные власти не хотели панику разводить и надеялись как-то замять всё это, справиться своими силами. Потом уже включились бюрократические проволочки, Европа ими славится. В итоге история всплыла только в августе — и у нас, и в Германии. Сейчас власти распространили официальное предупреждение: рыбу не ловить, не купаться и по возможности не гулять в окрестностях. Но многие жители приезжают на побережье, чтобы сфотографировать мертвую рыбу. Снимками завалены все соцсети. Зрелище жуткое.

Теперь выясняется, что еще 26 июля польские рыбаки обнаружили вблизи Вроцлава и Олавы необычайно много мертвой рыбы — леща, судака, щуку, плотву, даже огромных сомов. Однако первые несколько дней чиновники связывали аномалию с жарой. Лишь с 28 июля поляки начали брать первые пробы воды, а 9 августа местная прокуратура возбудила дело о возможном отравлении. В тот же день о ЧП на Одере узнали власти Германии — и то не от польских коллег, а от капитана одного из судов. К 10 августа мертвую рыбу принесло к берегам Франкфурта-на-Одере, а 11-го — прибило к городку Шведт. Мало того что ранее у Шведта возникли проблемы из-за градообразующего НПЗ «Роснефти», который оказался под угрозой закрытия, так теперь местным властям прибавилась еще одна головная боль — утилизация мертвой рыбы. В минувшие выходные сотрудники рыбоохраны, облачившиеся в костюмы химзащиты, приступили к сбору «улова», который предстоит сжечь в специальных контейнерах.

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Для нас это экологическая катастрофа небывалых масштабов. В национальном парке «Нижний Одерталь» (уникальный заповедник пойменных лугов. — NEWS.ru) опасаются последствий на годы вперед. Пострадали рыболовецкие и пастбищные хозяйства, затронут и туризм, — сокрушалась мэр Шведта Аннекатрин Хоппе в эфире радиостанции RBB.

Поразительно, что ни поляки, ни немцы до сих пор не установили, кто, как и чем отравил Одер. У специалистов уже три версии. Первая — ртуть. Поначалу лаборатории в Германии обнаружили в пробах ее повышенное содержание, однако с польской стороны ртути вообще не нашли. В Центре экологических исследований имени Гельмгольца предположили, что при старых экологических стандартах фермеры использовали этот тяжелый металл при обработке семян перед посевом и некоторое количество ртути регулярно оседало на дне. Как предположил научный сотрудник отдела биологии рыб, рыболовства и аквакультуры Института экологии пресноводных ресурсов и внутреннего рыболовства имени Лейбница Кристиан Вольтер, работы по углублению дна с целью корректировки русла реки действительно могли привести к выбросу осевшей ртути в воду. Однако, по его мнению, единичное повышение показателей вряд ли стало причиной столь масштабной катастрофы.

Вторая версия — сильнейший ядовитый растворитель мезитилен, который оказывает токсичное воздействие на рыб. Его выявило Управление водными ресурсами Нижней Силезии в двух пробах, взятых близ Вроцлава, о чем сообщило польское издание Gazeta Wyborcza. Это ядовитое вещество действительно используется на промышленных предприятиях Польши, однако позже ни в воде, ни в рыбьих тушах его не обнаружили. Наконец, третья версия — загрязнение солями, но такая версия не находит особого отклика у специалистов. Они продолжают исследовать образцы воды и останков рыб на содержание еще 300 возможных токсинов, включая пестициды. Возможно, в ближайшее время разгадка отравления Одера будет найдена и это поможет экологам остановить распространение заразы по его притокам.

Пока же главная претензия Германии к Польше — утаивание информации в первые дни, которые могли быть критичными для ликвидации катастрофы. В правительстве земли Бранденбург заявили, что польские власти вплоть до 11 августа «пытались запрятать проблему под ковер». На уровне немецкого федерального правительства также потребовали отчета от Варшавы.

Мало того что внутри Польши не разглашаются сведения об экологической катастрофе, так до нас они доходят и того позже, — заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штеффи Лемке.

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Кроме того, немцы заподозрили, что польская сторона могла намеренно открыть шлюзы, чтобы поднять уровень воды в Одере и «смыть следы преступления».

Премьер Польши Матеуш Моравецкий все обвинения отвергает. Он заявил, что и сам узнал о ЧП то ли 9-го, то ли 10 августа. И поспешил уволить руководителей сразу двух профильных ведомств — главной инспекции по охране окружающей среды и государственного агентства «Польские воды». В Варшаве объявили, что имела место преднамеренная экологическая диверсия — сброс в реку отравляющих веществ в промышленных масштабах «с полным осознанием рисков и последствий». Однако предприятие-диверсант пока не найдено. Правительство Польши назначило награду в миллион злотых (€213 тысяч) за достоверную информацию о злоумышленниках.

Ответственные будут сурово наказаны, — пообещал премьер.

Как пишут СМИ, экологическая проблема может стать политической для правящей в республике партии «Право и справедливость» (ПиС), которая уже вступила в избирательную кампанию. Меньше чем через год в Польше состоятся парламентские выборы, и правые не хотят потерять власть. На этом фоне некоторые высокопоставленные чиновники допустили явную оплошность. Например, слова замминистра по вопросам инфраструктуры Гжегожа Витковского, заявившего весьма некстати, что он «не испытывает проблем с купанием в Одере», критики сочли верхом цинизма. В халатности и бездействии писовцев обвинили не только польские «Зеленые», но и крупнейшая оппозиционная партия «Гражданская платформа», которая собирается бросить вызов консерваторам. Недаром с обличительной речью поспешил выступить глава «Гражданской платформы» Дональд Туск.

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Отравление Одры — самый большой экологический скандал всех последних лет. Мы все — как эта рыба, — заявил Туск.

Как отмечает Politico, польские правые продолжают войну с ЕС за выделение финансовой помощи на восстановление экономики после пандемии. Брюссель заморозил транш, обвинив Варшаву в нарушении демократических ценностей и наступлении на независимость судей. Реформы, на которые согласилось польское правительство, еврочиновники посчитали недостаточными. Это вызывало ярость ПиС. По словам ее лидера Ярослава Качиньского, Польша не собирается идти на дальнейшие уступки.

Если Еврокомиссия собирается прижать нас к стене, нам не остается ничего другого, кроме как расчехлить пушки и открыть огонь, — пригрозил Качиньский.

Наблюдатели увидели в этой тираде настоящий вызов институтам ЕС и даже желание «свергнуть» главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Помешать правым способен бывший президент Польши и экс-глава Европейского совета Туск, который возвращается в Варшаву за реваншем. По мнению экспертов, он вполне может раскрутить дело о «мертвой рыбе», которое станет для правых костью в горле.