«Возьмите ее, вот она»: Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens Канцлер ФРГ Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens для «Северного потока»

Фото: IMAGO/Christoph Reichwein (crei)/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц у турбины для газопровода «Северный поток»

Россия должна прекратить использовать «иллюзорные аргументы» и наконец забрать газотурбинный двигатель Siemens для «Северного потока 1», который полностью готов к поставке, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на большой летней пресс-конференции, передает РИА Новости. Он напомнил, что лично позаботился о том, чтобы все смогли увидеть агрегат и понять, что он готов к работе.

Говоря о турбине, чтобы не было никаких гаданий, я позаботился о том, чтобы все смогли ее увидеть, понять, что она готова. Это было бы полезным делом: прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите ее, возьмите ее, вот она, — сказал Шольц.

Ранее «Газпром» заявил, что антироссийские санкции мешают получить турбину Siemens. Российская компания отметила, что на компрессорной станции (КС) «Портовая» в рабочем состоянии есть лишь один из шести газоперекачивающих агрегатов, мощность которого позволяет передавать не более 33 млн кубометров в сутки. Из-за этого пришлось значительно сократить газовые поставки в Европу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что «Газпром» очень хотел бы вернуть турбину. Однако, по его словам, важно увидеть юридическое подтверждение, что агрегат не находится под санкциями. Он подчеркнул, что словесных обещаний от Евросоюза недостаточно.