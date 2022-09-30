Восьмилетней украинской беженке в Ирландии нанесли 75 ударов ножом Irish Mirror: восьмилетней украинской беженке в Ирландии нанесли 75 ударов ножом

Фото: XinHua / Global Look Press

В ирландской деревне Клэркасл восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ударов ножом, пишет газета Irish Mirror. Отмечается, что на месте происшествия была найдена 46-летняя мать девочки без сознания. Врачи рассказали журналистам, что в ходе нападения внутренние органы ребенка не были задеты и у нее есть шанс выжить. Полиция начала расследование произошедшего.

Врачи установили, что внутренние органы ребенка не задеты, у нее есть шанс выжить. О причинах происшествия на данный момент неизвестно, полиция начала опрашивать соседей, чтобы выяснить хронологию событий, — сказано в публикации.

Семья проживала в гостинице, которая была переоборудована для размещения переселенцев.

Ранее стало известно, что в Германии не хватает мест для размещения украинских беженцев, поэтому в 12 из 16 федеральных земель страны установили блокировку системы первичного распределения, сообщило МВД страны. В ведомстве отметили, что правительство помогает регионам, предоставляя объекты недвижимости для размещения, и в настоящее время рассматривает другие меры поддержки.