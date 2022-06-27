Военкор Пегов рассказал о запрещённых боеприпасах, применяемых ВСУ Военкор Пегов: ВСУ применяют запрещенные мины-«лепестки» в Луганской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военкор Семен Пегов рассказал в своем Telegram-канале WarGonzo о том, что Вооруженные силы Украины активно сбрасывают на Попаснянский район Луганской области запрещённые боеприпасы — так называемые мины-«лепестки». По его словам, ВСУ игнорируют требование ликвидации таких мин в течение нескольких суток, что весьма опасно для мирных жителей, в частности детей.

Эта противопехотная мина окрашена в зелёный цвет, что делает её крайне трудноразличимой. По международной конвенции у этих мин должна быть включена функция самоликвидации в течение нескольких суток. Но ВСУ игнорируют это требование, — подчеркнул Пегов.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Вооружённые силы Украины выставили снайперские точки около детского сада в Константиновке в ДНР. Он добавил, что подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население не проинформировали. По его словам, националисты также оборудовали склады с вооружением в Николаеве. Кроме того, здание профессионального лицея в Первомайском Харьковской области оборудовали под склад с вооружениями и боеприпасами, а в общежитии были размещены подразделения ВСУ.

В апреле ООН начала расследование после заявления о применении кассетных боеприпасов со стороны военных Украины. Об этом сообщила на заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.