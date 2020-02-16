Российская супермодель Наталья Водянова приехала в Италию для участия в модной фотосессии американского бренда Tory Burch.
В перерывах между съёмками Водянова прогулялась по улицам Палермо и сняла видео, в котором призналась в своём незнании, что Сицилия — это остров.
Позор на мои седины! Закончить школу и не знать, что Сицилия — остров?! Это просто неуд! — сказала она в ролике.
Водянова также попросила не критиковать её сильно в комментариях и не рассказывать об этом её детям. Поклонники простили пробелы в школьном образовании, однако удивились огромной тарелке с едой, с которой она прогуливалась по городу.
Как сообщал NEWS.ru, Водянова рассказала, что получила предложение выйти замуж от Антуана Арно в день своего 37-летия в Катаре, в феврале 2019 года. По её словам, всё «получилось, как в сказке» — миллиардер встал на колени и попросил её руки на русском языке. Водянова и Арно живут вместе с 2011 года, у них двое общих детей — сыновья Максим и Роман. Всего у модели пятеро детей.
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