https://static.news.ru/photo/f40fc4bc-50ca-11ea-a14e-fa163e074e61_660.jpg Наталья Водянова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская супермодель Наталья Водянова приехала в Италию для участия в модной фотосессии американского бренда Tory Burch.

В перерывах между съёмками Водянова прогулялась по улицам Палермо и сняла видео, в котором призналась в своём незнании, что Сицилия — это остров.

Позор на мои седины! Закончить школу и не знать, что Сицилия — остров?! Это просто неуд! — сказала она в ролике.

Водянова также попросила не критиковать её сильно в комментариях и не рассказывать об этом её детям. Поклонники простили пробелы в школьном образовании, однако удивились огромной тарелке с едой, с которой она прогуливалась по городу.

Как сообщал NEWS.ru, Водянова рассказала, что получила предложение выйти замуж от Антуана Арно в день своего 37-летия в Катаре, в феврале 2019 года. По её словам, всё «получилось, как в сказке» — миллиардер встал на колени и попросил её руки на русском языке. Водянова и Арно живут вместе с 2011 года, у них двое общих детей — сыновья Максим и Роман. Всего у модели пятеро детей.