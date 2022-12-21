Во Львовской области введены аварийные отключения электричества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Львовской области введены аварийные отключения электроэнергии в связи с превышением лимитов потребления, сообщил в своем Telegram-канал глава облгосадминистрации Максим Козицкий. Он призвал жителей региона к экономии.

Из-за превышения лимита потребления «Укрэнерго» ввело во Львовской области аварийные отключения, — написал Козицкий.

Он добавил, что специалисты займутся решением проблемы сразу после отмены воздушной тревоги, которая была объявлена как во Львовской области, так и по всей территории Украины. Глава администрации также попросил жителей региона выключить все бытовые приборы, в работе которых нет необходимости.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в Киеве надеются максимально покрыть дефицит электричества, импортируя его из Европы. Ключевым вопросом импорта электроэнергии он назвал его финансирование.

Энергоэксперт Игорь Юшков отметил, что на Украине в ближайшей перспективе невозможно восстановление бесперебойной подачи электроэнергии. По его мнению, можно лишь изменить интервалы и продолжительность отключений, но решить проблему полностью не получится ни в одном из украинских регионов.