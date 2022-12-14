На Украине надеются покрыть дефицит энергии за счет импорта из Европы Минэнерго Украины рассчитывает покрыть дефицит электричества за счет импорта из Европы

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в Киеве надеются максимально покрыть дефицит электричества, импортируя его из Европы. Ключевым вопросом импорта электроэнергии он назвал его финансирование, сообщает РИА Новости.

Электроэнергия на сегодня в Европе есть, она доступна. В украинской энергосистеме есть дефицит, который бы мы хотели максимально покрыть за счет возможного импорта, — подчеркнул министр.

Галущенко добавил, что еще одним важным решением может стать решение Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) о разрешении Киеву увеличить возможности по импорту. По его словам, пока Украина ограничена в объемах, «которые значительно меньше нашей технической способности».

Ранее энергоэксперт Игорь Юшков заявил, что на Украине в ближайшей перспективе невозможно восстановление бесперебойной подачи электроэнергии. Он уточнил, что можно лишь изменить интервалы и продолжительность отключений, но решить проблему полностью не получится ни в одном из украинских регионов.