Прикурившего от Вечного огня бездомного настигли серьезные последствия Во Франции прикурившего сигарету от Вечного огня лишат вида на жительство

Французские власти приняли решение аннулировать вид на жительство иностранного гражданина, который использовал пламя Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата для прикуривания сигареты, сообщает радио Europe 1. Министр внутренних дел лично инициировал процедуру отзыва документа у 47-летнего выходца из Марокко.

Формально вид на жительство продолжал бы действовать до октября 2025 года. По данным журналистов, задержанный имеет обширный криминальный послужной список — правоохранительные органы 21 раз привлекали его к ответственности за различные нарушения, включая оскорбительное поведение, неподчинение представителям власти и проявления расизма.

Ранее в Ставропольском крае суд вынес решение по делу о надругательстве над Вечным огнем. Двоих жителей станицы Курской отправили в колонию-поселение на 2,5 года за то, что они грели ноги у мемориала. Как сообщает следственное управление региона, мужчины были осуждены по статье 354.1 УК РФ за осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц.

В Ярославской области в День России младшеклассник залил Вечный огонь водой в поселке Семибратово. По имеющимся сведениям, мальчик 7-8 лет подъехал к мемориалу на велосипеде, использовал воду из цветочных ваз для тушения огня и скрылся с места происшествия.