Власти Одессы заявили о чрезвычайности ситуации с затонувшим танкером

https://static.news.ru/photo/86d94bf4-cf67-11ea-9c37-fa163e074e61_660.jpgФото: Константин Сазончик/ТАСС
Глава Одесской области Максим Куцый заявил о чрезвычайности ситуации с затонувшим танкером «Делфи». Такое сообщение подтвердила и региональная комиссия.
Сегодня провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по затонувшему танкеру «Делфи». Главное — ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня. Завтра, по закону, это должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины. После этого процесс ликвидации танкера окончательно перейдёт исключительно к государству, — заявил политик в своём аккаунте в Facebook.
На данный момент Госэкоинспекция инициировала перерасчёт ущерба, который нанесён экологии. На 27 июля запланировано расширенное совещание с участием экспертов отрасли. Их технические обоснования лягут в основу оперативной ликвидации судна.
Времени на ликвидацию мало. Судовладелец до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс. Теперь ликвидацией займётся государство, с технической реализацией от АМПУ. А судовладелец в обязательном порядке возместит стоимость работ и нанесённый ущерб, — подчеркнул Куцый.
Это будет повторная попытка ликвидировать затонувший танкер. Ранее судно пытались поднять 18 июля.
Как информировал NEWS.ru, затонувший танкер «Делфи» должен быть убран с побережья Одессы в ближайшее время, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями судовладельца и местной власти.