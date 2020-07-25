Европа

Власти Одессы заявили о чрезвычайности ситуации с затонувшим танкером

20:33, 26 июля 2020 78
Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Глава Одесской области Максим Куцый заявил о чрезвычайности ситуации с затонувшим танкером «Делфи». Такое сообщение подтвердила и региональная комиссия.

Сегодня провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по затонувшему танкеру «Делфи». Главное — ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня. Завтра, по закону, это должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины. После этого процесс ликвидации танкера окончательно перейдёт исключительно к государству, — заявил политик в своём аккаунте в Facebook.

На данный момент Госэкоинспекция инициировала перерасчёт ущерба, который нанесён экологии. На 27 июля запланировано расширенное совещание с участием экспертов отрасли. Их технические обоснования лягут в основу оперативной ликвидации судна.

Времени на ликвидацию мало. Судовладелец до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс. Теперь ликвидацией займётся государство, с технической реализацией от АМПУ. А судовладелец в обязательном порядке возместит стоимость работ и нанесённый ущерб, — подчеркнул Куцый.

Это будет повторная попытка ликвидировать затонувший танкер. Ранее судно пытались поднять 18 июля.

Как информировал NEWS.ru, затонувший танкер «Делфи» должен быть убран с побережья Одессы в ближайшее время, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями судовладельца и местной власти.

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