Власти Одессы заявили о чрезвычайности ситуации с затонувшим танкером

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24-летний водитель внедорожника Mercedes с эстонскими номерами, который наехал на толпу людей в Берлине, был пьян. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Уровень содержания алкоголя в крови у мужчины составлял 0,7 промилле при допустимой норме в Германии в 0,5 промилле, сообщает Berliner Zeitung. По уточнённым данным, пострадали шесть человек, трое из них...