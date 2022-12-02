Власти Италии согласовали национализацию НПЗ ЛУКОЙЛа

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Совет министров Италии принял решение передать под временное спецуправление государства нефтеперерабатывающий завод ISAB на юго-востоке Сицилии, принадлежащий ЛУКОЙЛу, пишет La Repubblica. Это позволит заключать контракты на поставку нероссийской нефти, возобновлять кредитные линии, разрешать смену собственника и применять специальные государственные меры для гарантии занятости и инвестиций.

Вмешательство правительства гарантирует непрерывность работы на заводе, на котором заняты около 10 тысяч человек, — заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Ранее сообщалось, что на ISAB приходится около 20% всех перерабатывающих мощностей Италии. При этом после 5 декабря, когда вступит в силу нефтяное эмбарго ЕС, НПЗ больше не сможет получать нефть из России. Таким образом, под угрозой увольнения окажутся более 10 тысяч рабочих. Между тем в сентябре власти страны заявили, что лучшим решением была бы продажа НПЗ иностранному инвестору.

Кроме того, стало известно, что ЛУКОЙЛ из-за санкций перекрыли доступ к трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, ведущему к Средиземному морю, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Решение о недопуске к БТД было принято западными акционерами компании — оператора трубопровода.