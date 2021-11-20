Власти Франции объявили о начале пятой волны COVID

Во Франции началась пятая волна коронавируса и она распространятся «молниеносными» темпами. Недельный прирост заражений вырос почти на 80%. Об этом заявил представитель правительства страны Габриель Атталь, сообщает Le Figaro.

Пятая волна во Франции начинается стремительно. За неделю число новых случаев заражения выросло почти на 80%, ежедневно в среднем фиксируются 17 тысяч новых случаев, — сказал он.

Атталь добавил, что в настоящее время на 100 тысяч жителей приходится 164 заболевших. В ближайшие дни их количество может возрасти до 200.

В сложившейся ситуации власти намерены ужесточить контроль за использованием сертификатов, свидетельствующих о вакцинации, перенесённом заболевании или отрицательном тесте на COVID. Локдаун вводить пока не планируется.

Ранее глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер предупредил об угрозе пятой волны коронавируса Германию. Он призвал власти страны срочно обеспечить ограничение контактов между людьми, отказавшись от проведения массовых мероприятий и крупных торжеств, а также повысить темпы вакцинации.