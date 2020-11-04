Виталий Кличко рассказал о своём самочувствии после COVID-19

https://static.news.ru/photo/559144ec-1e8c-11eb-826f-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Vitaliy.Klychko/facebook.com

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вылечился после коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Об этом политик рассказал во время онлайн-брифинга в социальной сети.

Мой тест на коронавирус негативный, я чувствую себя хорошо. То есть сейчас полон сил и готов работать, — рассказал градоначальник на своей официальной странице на сайте Facebook.

Трансляция шла из офиса, в отличие от предыдущих дней, когда руководитель региона принимал участие в брифингах по видеосвязи из дома, где самоизолировался. Кличко сообщил, что заболел 24 октября. В связи с распространением коронавируса на Украине может быть введён карантин выходного дня. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Он пояснил, что при таком ограничении большее число магазинов в стране будут закрываться в выходные дни, а заведениям общепита разрешат работать только навынос.

Ранее NEWS.ru писал, что Степанов назвал ситуацию с COVID-19 на Украине близкой к катастрофе. Он предупредил о приближении точки невозврата и отметил, что прохождение второй волны коронавируса будет нелёгким.

В общей сложности за всё время пандемии на Украине заболели более 411 тысяч человек. Из них выздоровели 168,8 тысячи, умерли — 7532 человека.