Фото: ZDZISLAW WDOWINSKI/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Польское внешнеполитическое ведомство в день 75-летней годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков заявило, что Красная армия не принесла населению свободы.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что уважают пролитую солдатами в борьбе с нацизмом кровь, при этом добавив, что «в 1945 году режим Сталина принёс террор, зверства и экономическую эксплуатацию».

Красная армия освободила Варшаву от нацистской оккупации, но это не значило свободы для Польши! — сказано в сообщении ведомства, размещённом в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство обороны России опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения от фашистов столицы Польши Варшавы. Материалы взяты из фондов Центрального архива военного ведомства.

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