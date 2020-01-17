https://static.news.ru/photo/56593c7e-3920-11ea-9b47-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZDZISLAW WDOWINSKI/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Польское внешнеполитическое ведомство в день 75-летней годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков заявило, что Красная армия не принесла населению свободы.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что уважают пролитую солдатами в борьбе с нацизмом кровь, при этом добавив, что «в 1945 году режим Сталина принёс террор, зверства и экономическую эксплуатацию».

We respect soldiers’ blood sacrifice in the fight vs Nazism, but in '45 Stalin's regime brought terror, atrocities and economic exploitation.



Red Army liberated Warsaw from Nazi occupation but it didn’t mean liberty for Poland!



Share #liberationWITHOUTfreedom pic.twitter.com/WjmuH8Zjzh — Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) 17 января 2020 г.

Красная армия освободила Варшаву от нацистской оккупации, но это не значило свободы для Польши! — сказано в сообщении ведомства, размещённом в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство обороны России опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения от фашистов столицы Польши Варшавы. Материалы взяты из фондов Центрального архива военного ведомства.