В Польше сообщили о гибели двух наемников на Украине Журналист Polsat News Матеуш Лаховский: Два поляка погибли вчера на фронте

Фото: shutterstock.com

На Украине в боях погибли два польских наемника «Интернационального легиона», воевавшие на стороне ВСУ, написал в Twitter журналист Polsat News Матеуш Лаховский. По его данным, погибших звали Януш Шеремета и Кшиштоф.

Два поляка: Януш Шеремета, псевдоним «Казак», и его коллега Кшиштоф из «Интернационального легиона», погибли вчера на фронте, — написал журналист.

Ранее российские военные неоднократно сообщали о присутствии польских наемников, которые воюют на стороне ВСУ. Например, в конце ноября Минобороны заявило гибели до 200 польских солдат в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников «иностранного легиона» в ДНР.

Ранее британский наемник Шон Пиннер, попавший в плен в Мариуполе и приговоренный к смертной казни в ДНР, но затем отправленный на родину в рамках обмена, вернулся на Украину. Пиннер обещал своей матери и сыну, что больше не отправится на передовую. По его словам, он намерен помогать своей жене-украинке Ларисе, которая работает в благотворительной организации. Чем именно собирается заниматься 49-летний британец, в публикации не уточняется.

Известно, что его соотечественник Эйден Эслин также вернулся на Украину. Его поступок прокомментировал военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, этот шаг британца был предсказуем и он вновь может начать сражаться на стороне ВСУ. Эксперт добавил, что в этом случае Украина станет «последним» домом для наемника.