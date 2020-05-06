В Молдавии снимут ещё ряд ограничений, введённых из-за коронавируса

Власти Молдавии в ближайшее время намерены ещё больше ослабить ограничения, введённые из-за эпидемии коронавируса.
Об этом ТАСС
По словам Додона, 15 мая в республике истекает чрезвычайное положение и, скорее всего, власти не будут просить парламент продлевать режим чрезвычайной ситуации.
Накануне в Молдавии были сняты ограничения на торговлю непродовольственными товарами, а также приняты некоторые послабления в сфере услуг.
Будем открывать шаг за шагом другие виды деятельности в Молдове, — сказал президент.
Додон подчеркнул, что в стране один из самых низких процентов смертности в регионе. По его мнению, такое стало возможным благодаря оперативному реагированию руководства Молдавии.
15 марта, то есть буквально через неделю после первого случая, когда у нас было всего лишь пять-шесть случаев, мы ввели чрезвычайное положение, — отметил президент.
По последним данным, в Молдавии коронавирус выявлен у 4363 человек, скончались 136.
Ранее Игорь Додон заявил, что в Кишинёве пройдут все праздничные мероприятия, посвящённые торжествам ко Дню Победы. Исключением станет только акция «Бессмертный полк», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен