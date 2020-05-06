В Молдавии снимут ещё ряд ограничений, введённых из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/be98f010-8f72-11ea-a6bb-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Молдавии в ближайшее время намерены ещё больше ослабить ограничения, введённые из-за эпидемии коронавируса.

Об этом ТАСС заявил президент Молдавии Игорь Додон.

По словам Додона, 15 мая в республике истекает чрезвычайное положение и, скорее всего, власти не будут просить парламент продлевать режим чрезвычайной ситуации.

Накануне в Молдавии были сняты ограничения на торговлю непродовольственными товарами, а также приняты некоторые послабления в сфере услуг.

Будем открывать шаг за шагом другие виды деятельности в Молдове, — сказал президент.

Додон подчеркнул, что в стране один из самых низких процентов смертности в регионе. По его мнению, такое стало возможным благодаря оперативному реагированию руководства Молдавии.

15 марта, то есть буквально через неделю после первого случая, когда у нас было всего лишь пять-шесть случаев, мы ввели чрезвычайное положение, — отметил президент.

По последним данным, в Молдавии коронавирус выявлен у 4363 человек, скончались 136.

Ранее Игорь Додон заявил, что в Кишинёве пройдут все праздничные мероприятия, посвящённые торжествам ко Дню Победы. Исключением станет только акция «Бессмертный полк», писал NEWS.ru.