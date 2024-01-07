В Минобороны рассказали об улучшении положения ВС РФ под Купянском МО: военные РФ на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска, отразив четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман, улучшили свое положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, противнику пришлось отойти в юго-западном направлении. Потери украинцев превысили 80 человек.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю. В полосе обороны группировки мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии в районе озера Лиман отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад, усиленных бронетехникой, — рассказал военный.

Ранее Зыбинский сообщил, что подразделения российских войск ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области. По его словам, в районе населенного пункта Липцы накрыли огнем склад 113-й бригады территориальной обороны армии Украины. Противник потерял до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.

Кроме того, самолеты оперативно-тактической авиации РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по местам временного расположения пяти бригад армии Украины на Купянском направлении. Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 осуществили авиаудары по живой силе и военной технике 14-й и 32-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады возле населенных пунктов Берестовое, Ивановка и Стельмаховка.