В Латвии одобрили отделение местной церкви от РПЦ Парламент Латвии принял закон о независимости местной церкви от РПЦ

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Сейм Латвии принял закон о независимости Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ), сообщает Telegram-канал Baltnews. Эту инициативу в парламент подал президент страны Эгилс Левитс.

С этими поправками к закону, которые сейчас внесены в сейм, Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью независимой и автокефальной, и она не зависит ни от одной другой церкви за пределами Латвии. Когда закон вступит в силу, любое влияние или власть Московского Патриарха над нашей православной церковью будет устранено, — говорится в сообщении.

Председатель Комиссии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш заверил, что принятие поправок «пойдет на пользу православным верующим, всему обществу и национальной безопасности». Власти балтийской страны ссылаются на то, что Московский патриархат поддерживает «российский режим».

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил, что такой шаг не останется без последствий.

Ранее власти Литвы запретили патриарху РПЦ Кириллу въезд на территорию государства. Мера будет действовать до 23 июня 2027 года. Причиной санкций стало то, что патриарх Кирилл, по данным МВД, «сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины», «оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, грубо нарушающие нормы и принципы международного права».

До этого против патриарха Кирилла ввела санкции Канада, поскольку, по мнению Оттавы, он является спонсируемым государством агентом по дезинформации и пропаганде. Посольство РФ назвало эти рестрикции хамством и мракобесием и пообещало ответные меры.